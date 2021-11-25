Squid Game yüzünden lise öğrencisini kurşuna dizecek!
NETFLIX'in ünü dünyayı kasıp kavuran dizisi Squid Game dizisini Kuzey Kore'ye sızdıran öğrencinin tıpkı dizideki gibi kurşuna dizileceği ileri sürüldü.
NETFLIX'in izlenme rekorları kıran ve çok tartışılan dizisi Squid Game'i ülkesine Çin üzerinden sızdıran Kuzey Koreli bir öğrencinin idam cezası aldığı haberi dünya basınını salladı. Daily Mail'de yer alan habere göre, öğrenci tıpkı dizideki gibi kurşuna dizilecek!
Netflix'in ünü dünyayı saran Squid Game dizisi resmen gerçek oluyor! Çarşamba günü, Özgür Asya Radyosu (Radio Free Asia- RFA), Kuzey Koreli bir öğrencinin Çin'de bulunduğu süreçte diziyi gizli bir USB cihazında sakladığını ve beraberinde ülkesine geri getirdiğini bildirdi.
Ancak, birkaç kopya sattıktan sonra, adı açıklanmayan öğrencinin sonunda ülke emniyet birimleri tarafından yakalandı.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde, insanların Güney Kore'nin yanı sıra batıdan gelen filmler ve şovlar da dahil olmak üzere materyallere erişmesi veya bunları kaçakçılık yapması yasalar çerçevesinde yasaklanmış durumda.