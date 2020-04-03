Squat hareketi evde nasıl yapılır en etkili egzersiz!
Evde squat hareketi nasıl yapılır? Squat yapmak neye yarar? Squat yaparken nelere dikkat edilmelidir?Jump squat nasıl yapılır? İşte squat hakkında tüm merak edilenler!
Günlük hayatta adını sıklıkla duyduğumuz bu hareket çömelme hareketi olarak bilinmektedir. Özellikle bölgesel zayıflama konusunda oldukça etkili olan bu hareketi evde kendi kendinize yapabileceğinizi ve vücudunuzda birçok kasın aynı anda hareket etmesini sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Zayıf kasların güçlenmesine yardımcı oluyor
Squat bacak ve kalça arasındaki zayıf kasları güçlendirmeye yaramaktadır. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde çok kısa bir süre içerisinde istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra squat fazla yağların eritilmesine de yardımcı olmaktadır.
Kalçaları dikleştiriyor
Squat çömelme hareketi olarak bilinmektedir. Özellikle ön ve arka bacak, bel ve baldır kaslarının harekete geçirilmesine yardımcı olur. Bun yanı sıra düzenli yapıldığında kalçaları dikleştirmektedir.
Kalori yakımını kolaylaştırıyor
Squatın birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yemek yedikten sonra kalori yakımını kolaylaştırmasıdır. Aynı zamanda kas kütlesinin artmasına yardımcı olmaktadır.