Squat hareketi evde nasıl yapılır en etkili egzersiz!

Günlük hayatta adını sıklıkla duyduğumuz bu hareket çömelme hareketi olarak bilinmektedir. Özellikle bölgesel zayıflama konusunda oldukça etkili olan bu hareketi evde kendi kendinize yapabileceğinizi ve vücudunuzda birçok kasın aynı anda hareket etmesini sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?