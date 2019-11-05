Spotify şarkıyı listesinden çıkardı Norm Ender'in şarkısı 'Mekanın Sahibi' çalıntı çıktı!
Norm Ender'in rap şarkıcılarına göndermede bulunduğu Mekanın Sahibi adlı şarkısı çalıntı olduğu gerekçesiyle Spotify'den çıkarıldı.
'Yeni jenerasyon' rap şarkıcılarına göndermede bulunduğu Mekanın Sahibi isimli şarkısının çalıntı olduğu iddiasının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.
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Norm Ender’in Mekanın Sahibi isimli şarkısı ile Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından ocak ayında piyasaya sürülen Work My Move adlı parçadaki benzerlik dikkat çekmişti.
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Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in, Türkiye'deki temsilcilerini eleştirdiği rap tarzını icra eden ABD'li şarkıcı Travis Scott'ın Beibs in the Trap klibiyle de büyük benzerlik gösterdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.
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Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.
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