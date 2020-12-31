Spotify herkesin merakla beklediği o listeyi açıkladı! İşte 2020'yi zirvede bitiren isimler

En çok dinlenen müzik grupları

1. Yüzyüzeyken Konuşuruz

2. Dolu Kadehi Ters Tut

3. Duman

4. Pinhani

5. Adamlar

6. Mor ve ötesi

7. maNga

8. Perdenin Ardındakiler

9. İkiye On Kala

10. BTS