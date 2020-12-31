Spotify herkesin merakla beklediği o listeyi açıkladı! İşte 2020'yi zirvede bitiren isimler
Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de toplam 320 milyon insanın neler dinlediğini ve keşfettiğini ortaya koyan yılın en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast’lerini açıkladı.
Türkiye
En çok dinlenen sanatçılar
1. Ezhel
2. Sezen Aksu
3. Murda
4. Sagopa Kajmer
5. Patron
6. Yüzyüzeyken Konuşuruz
7. Zeynep Bastık
8. Emir Can İğrek
9. Gazapizm
10. Dolu Kadehi Ters Tut
En çok dinlenen kadın sanatçılar
1. Sezen Aksu
2. Zeynep Bastık
3. Billie Eilish
4. Sertab Erener
5. Sena Şener
6. Göksel
7. Tuğçe Kandemir
8. Dua Lipa
9. Sıla
10. Lana Del Rey
En popüler podcast yayınları
1. Kendine İyi Davran
2. umarim annem dinlemez
3. O Tarz Mı?
4. Zihnimin Kıvrımları
5. Fularsız Entellik
En çok dinlenen müzik grupları
1. Yüzyüzeyken Konuşuruz
2. Dolu Kadehi Ters Tut
3. Duman
4. Pinhani
5. Adamlar
6. Mor ve ötesi
7. maNga
8. Perdenin Ardındakiler
9. İkiye On Kala
10. BTS