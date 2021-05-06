Sporcu beslenmesi nasıl olmalı? Sporcu beslenmesi örnek menü
Sporcu beslenmesi son dönemde diyet yapanlar arasında oldukça popüler bir diyet programı. İşte sporcu beslenmesindeki detaylar...
Sporcu beslenmesi, sporcuların yaptıkları spor dalına göre hem antrenmanlarını hem de müsabaka sırasındaki atletik performanslarının geliştirilmesi için hazırlanan özel bir beslenme programıdır. İster yürüyüş yapın, ister pilates yapın, ister fitnes yapın, isterseniz maraton koşun… Hangi sporu yaparsanız yapın, spor yapanların sağlığın korunması, dayanıklılığın artması, konsantrasyon ve dikkat yeteneğinin iyi olması ve spordan maksimum faydayı sağlamak için sağlıklı beslenmelisiniz.
Sporcu beslenmesi nasıl olmalıdır?
Sporcu uygun antrenmanlar eşliğinde, uygun yaşam tarzı ile sağlıklı beslendiğinde performansı olumlu şekilde artar. Kişinin beslenme düzenini etkileyen faktörler arasında kişinin fiziksel aktivite durumu da önem taşır. Aktif spor hayatı olan kişiler de yapılan sporun çeşidi, yapılma süresi ve sıklığı da beslenme düzenini ve besin gereksinmelerini etkiler.
Enerji ve besin ögeleri gereksinimleri yaşa, cinsiyete, ağırlığa, boya, yapılan spor dalına ve sıklığına göre farklılık gösterir. Yapılan spor hangi branşta olursa olsun yaptığınız spora göre beslenme programına sahip olmanız gerekmektedir.
Spor öncesinde karbonhidrat ağırlıklı beslenilmeli
Spor öncesinde karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tüketilmesi gerekir. Zira, böylelikle antrenman sırasında yüksek enerji ve performans sağlanır. Bu yüzden, makarna, pilav, tahıl ürünleri ile beraber meyve, sebze gibi karbonhidrat ihtiyacını karşılayabilecek gıdalar tercih edilmelidir. Bunun yanında, protein içeren süt, yoğurt, et, yumurta gibi gıdalardan da mutlaka yararlanılmalıdır. Bilindiği üzere protein, sporcu beslenmesinin en kilit ihtiyacıdır.