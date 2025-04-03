Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Spor yazarları, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin sayısı ise Sebastian Szymanski'den geldi. Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Spor yazarları, dev derbiyi köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazarların değerlendirmeleri:
"MODASI GEÇMİŞ BİRİ"
"Bu sonuçla beraber Mourinho’nun Türkiye bilançosu şöyle: Galatasaray’la üç kez oynadı, hiç kazanamadı. Beşiktaş’a yenildi. Samsun’la iki kez oynadı ve yenemedi. Eyüp’ü yenemedi. Lille’i, Twente’yi, Manchester’ı, Alkmaar’ı, Bilbao’yu, Lyon’u yenemedi. Rangers’ı eleyemedi. Evet, 200’lerde-2010’larda Porto’nun, Chelsea’nin, Real’in, Inter’in başında “the special one (özel biri)” vardı. Ancak Fenerbahçe’nin kulübesindeki “the outdated one (modası geçmiş biri)” sanki."
UĞUR MELEKE - HÜRRİYET