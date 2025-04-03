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Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"

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Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Spor yazarları, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin sayısı ise Sebastian Szymanski'den geldi. Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"

Spor yazarları, dev derbiyi köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazarların değerlendirmeleri:

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Spor yazarları olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: "Modası geçmiş biri", "Okan Buruk imha etti"

"MODASI GEÇMİŞ BİRİ"
"Bu sonuçla beraber Mourinho’nun Türkiye bilançosu şöyle: Galatasaray’la üç kez oynadı, hiç kazanamadı. Beşiktaş’a yenildi. Samsun’la iki kez oynadı ve yenemedi. Eyüp’ü yenemedi. Lille’i, Twente’yi, Manchester’ı, Alkmaar’ı, Bilbao’yu, Lyon’u yenemedi. Rangers’ı eleyemedi. Evet, 200’lerde-2010’larda Porto’nun, Chelsea’nin, Real’in, Inter’in başında “the special one (özel biri)” vardı. Ancak Fenerbahçe’nin kulübesindeki “the outdated one (modası geçmiş biri)” sanki."

UĞUR MELEKE - HÜRRİYET

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