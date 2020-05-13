Spor yaparken terlemek yağ yakar mı terleyerek kilo verilir mi?
Terlemek zayıflatır mı? Terlemek yağ yakar mı? Sıcak havalarda terlemeyle birlikte kilo vermemiz kolaylaşır mı? gibi merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.
Genelde aşırı terleme yağ yakmak ya da kilo kaybı ile bağdaştırılır. Acaba bu doğru mu? Spor yaparken terlemek gerçekten kilo kaybına yardımcı olur mu? Yoksa sadece vücudumuz su kaybetmiş mi olur?
Yazın sıcak havalarda kavurucu sıcaklarla birlikte ne kadar ince kıyafet giyilirse giyilsin muhakkak terleme görülmektedir. Kıyafetlerinin terlediğini gören kilolu kişiler içinde umut verici bir durum olabiliyor.
Öncelikle kilo verme ve yağdan kaybetmenin farklı şeyler olduğunu anlamamız gerekiyor. Tartıdaki çıkan sonuç her zaman doğru bir indikatör değildir. Zorlu bir antrenman sonrası terlemek (kısa sureli terleme) kilo kaybından çok vücuttaki suyu kaybetmektir. Siz yoğun bir antrenmandan çıkarken nabzınız çok yükseliyor, belki nefes nefese kalıyorsunuz ve bu noktada vücut kendi sıcaklığını korumak ve dengede tutmak için dışarıya su atıyor – yani terliyorsunuz. Suyun bir ağırlığı olduğunu düşünürsek, tartıda eksi görmeniz çok normal yoğun bir egzersiz sonrası.
Spor salonunda ya da evde egzersiz yaparken vücudun terlemesi oldukça doğal bir durumdur. Tabi aşırıya kaçmadığı sürece! Fazla miktarda terleme ya da hiç terlememe durumu çeşitli problemlere işaret ediyor olabilir.Bu nedenle terleme oranını göz önünde bulundurmakta fayda var!