Spor yaparken evdeki eşyaları kullanın!

Havlular ve direkler kol egzersizleri için!

Kol egzersizleri için bir halter barı almak zorunda değilsiniz. Başlangıç seviyesi için evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Rulo yapılmış banyo havluları veya temizlik bezinin sapı kol triseps, biseps ve sırt egzersizleri için kullanılabilir. Ağırlıkları fazla değildir ancak ağırlık ekleyebilirsiniz. Sopanın her bir tarafına su şişeleri veya ıslak havlular asabilirsiniz.