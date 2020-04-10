Spor yapanlar için en doğru besinler nelerdir?

Sağlıklı ve fit bir vücut için yapılan egzersizler kadar, bununla birlikte uygulanan diyet planının da büyük önemi vardır. Sağlıklı karbonhidrat ve yağlar ise bu diyet planının olmazsa olmazlarıdır. Özellikle kardiyovasküler egzersizler için buna uyumlu bir yiyecek listesi oluşturmak gerekir. Kardiyovasküler egzersizler, vücuda giren oksijeni arttırıp, kalbin oksijeni daha etkili kullanmasını sağlayan hareketlerdir. Bunlar, aynı zamanda akciğer ve kalbi güçlendiren egzersizlerdir.