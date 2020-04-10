Spor yapanlar için en doğru besinler nelerdir?
Fit bir vücuda kavuşmak için yaptığınız egzersizlerin yanı sıra beslenmenizde oldukça önemli. İşte kardiyo egzersizleri için doğru besinler..
Sağlıklı ve fit bir vücut için yapılan egzersizler kadar, bununla birlikte uygulanan diyet planının da büyük önemi vardır. Sağlıklı karbonhidrat ve yağlar ise bu diyet planının olmazsa olmazlarıdır. Özellikle kardiyovasküler egzersizler için buna uyumlu bir yiyecek listesi oluşturmak gerekir. Kardiyovasküler egzersizler, vücuda giren oksijeni arttırıp, kalbin oksijeni daha etkili kullanmasını sağlayan hareketlerdir. Bunlar, aynı zamanda akciğer ve kalbi güçlendiren egzersizlerdir.
Kandaki oksijen seviyesini arttıran ve bu sayede kalbi güçlendiren kardiyovasküler egzersizlerin insan vücudundaki önemi yadsınamaz. Dolayısıyla, bu tip egzersizler için, kişinin dengeli bir beslenme listesi uygulaması gerekir.
Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi sporlar için vücudumuzun karbonhidratlardan ve yağlardan alınan enerjiye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla diyet listenizde bulunan besinlerin neler olduğu büyük önem taşır.
Egzersize başlamadan önceki süre zarfında daha çok sağlıklı karbonhidrat tüketilmeli. Ama tabi ki karbonhidratlar yüksek oranda lif içerdikleri için sindirilmesi biraz zaman alıyor, bu yüzden miktarını iyi ayarlamak gerekiyor.