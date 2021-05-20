Spor spikeri Damla Uğurtürk Yılmaz Erdoğan'la beraber! 'Yalan' demişti yakalandı
Yılmaz Erdoğan kendisinden 19 yaş küçük spor spikeri Damla Uğurtürk ile yine görüntülendi. Yılmaz, daha önce haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda Yılmaz Erdoğan, Etiler'de genç bir kadınla yürüyüş yaparken görüntülendi. Kameraları fark eden ikilinin panik anları kameralara yansıdı.
Ünlü komedyen ve gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaşırken Erdoğan gazetecilere sert çıktı. Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri ''Tamam kaybol!'' diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı.
Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.
Ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı iddia edildi.