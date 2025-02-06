Spor dünyasından 6 Şubat paylaşımları
Spor kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Malatya, Hatay'da büyük yıkıma yol açan 6 Şubat 2023'teki depremlerle ilgili paylaşımlar yaptı.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"6 Şubat 2023.
Unutmadık, Unutmayacağız.
Deprem felaketinde yaşadığımız acıyı unutmuyor, hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması dileğiyle..."
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
"Ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.
Unutmayacağız."
BEŞİKTAŞ
"6 Şubat 2023...04.17...UNUTMADIK! HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz."
FENERBAHÇE
"6 Şubat Deprem Felaketinin 2. Yılı: “Unutamayız, Unutmayacağız” Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti.Bu acılı ve zorlu süreci bir an önce geride bırakabilmek adına tüm halkımız seferber oldu, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ruhu sergilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek ülkemizin dayanışma ruhunun parçası olduk. Ülke olarak afet bölgelerimize yardımlarımızı sürdürürken, deprem coğrafyasında yaşadığımız bilinciyle hareket etmeli, benzer acıların yaşanmaması adına önlemlerimizi almayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."