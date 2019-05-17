Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?

Aliço'nun eski bir asker olduğunu biliyoruz. Yaşadığı bir olaydan sonra tramva ve yüzünden bu hale geldiği tahmin ediyoruz! Peki Aliço'nun peşindekiler kim? Sırf Aliço'yu bulmak için kurulu sistem bize peşindekiler istihbaratçı veya ordudan olduğunu tahmin ediyoruz