Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Çukur dizisi 66. yeni bölüm (2. sezon 33. bölüm) 1.fragmanı yayınlandı. Çukur 66. yeni bölümüyle 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Peki Aliço öldü mü? Peşindeki adam kim? Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
'Çukur'un 13 Mayıs'ta ekrana gelen bölümünde Uluç'un gerçek yüzünü öğrenen Koçovalılar, onu kullanarak Yücel'e ulaşmaya çalıştılar. Final sahnesinde kendisine tuzak kurulan Yücel, Koçovalıları oyuna getirerek hem Uluç'u öldürdü hem de Aliço'yu kaçırılıyor ve bunu duyan Yamaç deliriyor
Aliço'nun alındığını öğrenen Yamaç kendini hastanelik ediyor. Peki Yücel Aliço'yu öldürecek mi? Aliço'nun peşindeki gizemli adam kim onu neden takip ediyorlar....
Not: Devamı spoieler içerir
Çukur dizisi Aliço öldü? Yücel Aliço'yu öldüremeyecek. Aliço'nun peşindeki gizemli güçler tarafından kurtulacak.
Aliço'nun eski bir asker olduğunu biliyoruz. Yaşadığı bir olaydan sonra tramva ve yüzünden bu hale geldiği tahmin ediyoruz! Peki Aliço'nun peşindekiler kim? Sırf Aliço'yu bulmak için kurulu sistem bize peşindekiler istihbaratçı veya ordudan olduğunu tahmin ediyoruz