SPK onaylamıştı! Bayraktar kardeşlerin yatırım rotası belli oldu

YATIRIMLAR FONLAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLECEK

Tuna Portföy’ün faaliyet modeli, doğrudan kaynak toplamak yerine mevzuat çerçevesinde kurulacak ve yönetilecek yatırım fonları üzerinden işleyecek. Şirket; yatırım fonlarının kuruluşu ve idaresinin yanı sıra profesyonel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunarak yerli teknoloji ekosistemine güçlü bir finansal kaldıraç sağlamayı hedefliyor.