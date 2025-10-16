Spiritüel konularda çarpıcı açıklamalar yapıyordu! Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor!
Şarkıcı Yusuf Güney son zamanlarda uzaylılar ve astral sehayat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyordu. Söyledikleriyle sık sık gündeme gelen Güney, bu sefer Türkiye'yi terk ediyor. Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen ünlü şarkıcı Türkiye'den kaçıyor mu?
Şarkıcı Yusuf Güney son dönemde UFO’lar ve astral seyahat üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yerini alıyordu. Uzaylılarla iletişime geçtiğini ve astral seyahat deneyimlerini anlatan ünlü şarkıcı bu sefer de Türkiye’yi terk etme kararı aldı. Her söylediğiyle çok konuşulan ve gizemli hareketleriyle gündemden düşmeyen Yusuf Güney ülkeden kaçıyor mu?
"ÜLKEME KÜSTÜRDÜLER"
SnobMagazin’in haberine göre Güney, yaptığı açıklamada “Temelli olarak İngiltere’ye dönüyorum. Beni ülkeme küstürdüler” ifadelerini kullandı.
"UZAYLILAR YER ALTINDA YAŞIYOR"
Astral seyahat deneyimlerinden bahseden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş… Şu an Amerika’da neden bu kadar UFO olayı patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var” sözleriyle dikkat çekmişti.
"ANLATAMIYORUM TEHLİKEYE GİRERİM"
Güney, uzaylılarla tanıştığını da öne sürerek “Bazı şeyleri anlatamıyorum, başım farklı bir tehlikeye girer” dedi. Daha önce astral seyahat yaptığını da açıklayan sanatçı, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz” demişti.