Spiritüel konularda çarpıcı açıklamalar yapıyordu! Yusuf Güney Türkiye'yi terk ediyor!

"UZAYLILAR YER ALTINDA YAŞIYOR"

Astral seyahat deneyimlerinden bahseden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş… Şu an Amerika’da neden bu kadar UFO olayı patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var” sözleriyle dikkat çekmişti.