Spiral ne zaman takılır ne zaman çıkarılır can acıtır mı?

En güvenli doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiral ne zaman takılır, ne zaman çıkarılır soruları spiral yöntemiyle korunmak isteyen kadınlar tarafından merak ediliyor. Spiral takılması ve çıkarılması için genellikle doktorlar kadınların regl oldukları günleri tercih ederler. Bunun nedeni rahim ağzının tam olarak açılması ve adetli olduğunuz günlerde hamile olmamanız nedeniyle bu günler özellikle tercih edilir. Spiral takılması ve çıkarılması sırasında kadınların canı yanar mı sorusu da sıklıkla yanıt aranan sorulardan biri. Spiral takılırken ve çıkartılırken can acımaz, kadınlara spiral takılması ve çıkarılması sırasında anestezi uygulanmaz. Haberimizde ayrıca spiral nedir, şekli nasıldır, spiral ne sıklıkla kontrol edilmeli, spiral taktırmak hamilelikten korur mu ve tehlikesi var mı sorularına da yanıt bulabilirsiniz. İşte spiral hakkında bilmeniz gerekenler...