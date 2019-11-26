Spiral ne zaman takılır ne zaman çıkarılır can acıtır mı?
Spiral çoğunlukla kadınlar regl oldukları günlerde takılır. Spiral ne zaman çıkarılır sorusunun yanıtı da adetli olduğunuz günlerdir. Rahim ağzının açık olması nedeniyle spiral regl yani adetliyken takılıp çıkarılır. Spiral takılması ve çıkarılması sırasında acı olmaz, anestezi uygulanmaz.
En güvenli doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiral ne zaman takılır, ne zaman çıkarılır soruları spiral yöntemiyle korunmak isteyen kadınlar tarafından merak ediliyor. Spiral takılması ve çıkarılması için genellikle doktorlar kadınların regl oldukları günleri tercih ederler. Bunun nedeni rahim ağzının tam olarak açılması ve adetli olduğunuz günlerde hamile olmamanız nedeniyle bu günler özellikle tercih edilir. Spiral takılması ve çıkarılması sırasında kadınların canı yanar mı sorusu da sıklıkla yanıt aranan sorulardan biri. Spiral takılırken ve çıkartılırken can acımaz, kadınlara spiral takılması ve çıkarılması sırasında anestezi uygulanmaz. Haberimizde ayrıca spiral nedir, şekli nasıldır, spiral ne sıklıkla kontrol edilmeli, spiral taktırmak hamilelikten korur mu ve tehlikesi var mı sorularına da yanıt bulabilirsiniz. İşte spiral hakkında bilmeniz gerekenler...
Spiral t şeklindeki plastik bir aparattır. Hamilelik riskini en aza indirmeye yarayan spiral sürekli kontrol etmek zorunluluğu olmayan, sık sık tekrarlanmayan bir operasyon olması nedeniyle çokça tercih edilen bir doğum kontrol yöntemidir. Spiral, doktor kontrolünde rahim içine yerleştirilir ve uzun aralıklı dönemlerde doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir. Spiral takılmadan önce hasta bir takım kontrollerden geçer. Rahim ağzından alınan sıvı ile bir takım testler yapılması gerekir. Kişide enfeksiyon gibi bulgular saptandıysa kişinin öncelikle tedavi edilmesi ön görülüyor. Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediğinde kısa süreli ve pratik şekilde spiral rahim ağzına takılabiliyor.
Spiral takılırken can yanar mı? Doktor tarafından muayene sonrası spiral takılmasının onay aldığı durumlarda spiral takımı son derece basit ve küçük bir operasyondur. Kadınların en çok kafasına takılan sorulardan biri olan spiral takılırken acı verip vermeyeceği düşüncesi operasyon başlamadan vücutta kasılmalara neden olur. Bu nedenle rahat davranmamız işlemin hızına etki eder. Spiral takıldıktan sonra kasıkta küçük çaplı bir ağrı olabilir. Bu ağrı 1-2 ay içerisinde kendi kendine kaybolacaktır.
Spiral takmak için başvurduğunuzda yapılan jinekolojik muayene sonrası herhangi bir enfeksiyon riski ile karşılaşılmadığı takdirde spiral takılabilir. Adet sırasında hamilelik riskinin olmaması ve rahim ağzının genişleyerek aparatın takılmasını daha kolay olabileceği için çoğunlukla doktorlar kadınların adet döneminde takılmasını tavsiye ederler.Spiral hangi yaşlarda takılabilir? Spiral üreme çağındaki her kadın için takılabilir bir aparattır. Özellikle cinsel hayati aktif kadınlar daha çok tercih etmektedirler. Yapılan muayene sonrası spiral takılıp takılmayacağına doktor karar verecek bunun için size randevu verecektir.