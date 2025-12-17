Spiker Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu testi sonrası ilk kez adliyede ortaya çıktı işte o hali

BİR KOLONYA İÇMEDİĞİ KALMIŞ

İsmail Saymaz, Ela Rumeysa'nın test sonuçlarına tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

--"Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş.

-Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz? Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’

-Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun.

-Neredeyse tinere de dadanmış yani.