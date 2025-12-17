Spiker Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu testi sonrası ilk kez adliyede ortaya çıktı işte o hali
Ünlü spiker Ele Rumeysa Cebeci, uyuşturucu testinin sonuçları ortaya çıktıktan sonra bir kez daha ifade için adliyede. Ela Rumeysa Cebeci'nin testinde kokainden sentetik hapa kadar bir çok madde kullandığı ortaya çıkmıştı. İmam Hatip mezunu olduğu ortaya çıkan Ela Rumeysa'ya İsmail Saymaz, "bir kolonya içmediği kalmış" diye tepki göstermişti. Ünlülere yönelik operasyonda kokain kullandığı ortaya çıkan Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Ela Rumeysa Cebeci 15 Aralık'ta uyuşturucu testi sonuçları açıklandıktan sonra bir kez daha bugün adliyedeydi. Cebeci'nin tarzı dikkat çekerken, medyanın çekim yapmasından duyduğu rahatsızlık da ekrana yansıdı.
Görüntüleri çekilmesin istedi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci savcıya ifade vermek üzere adliyeye geldi. Ele Rumeysa Cebeci güvenlik görevlilerinden basın mensuplarının kendisini çekmelerine engel olmalarını istedi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, soruşturma savcılarının bulunduğu kata çıkarken, "uyuşturucu testinin sonuçlarına ilişkin" soruları yanıtsız bıraktı.
UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLARI
Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan Ela Rumeysa Cebeci'nin test sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ela Rumeysa Cebeci'nin saç ve kan testinde esrar, sentetik madde, kokain ve metabolitler çıkmıştı.
BİR KOLONYA İÇMEDİĞİ KALMIŞ
İsmail Saymaz, Ela Rumeysa'nın test sonuçlarına tepki göstermiş ve şunları söylemişti:
--"Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş.
-Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz? Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’
-Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun.
-Neredeyse tinere de dadanmış yani.