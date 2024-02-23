Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı
Galatasaray'ın 4-1 yenildiği Sparta Prag maçının son düdüğü sonrası ortalık karıştı, Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Sparta Prag - Galatasaray mücadelesinin hakemi Anthony Taylor son düdüğü çaldıktan hemen sonra saha içinde tansiyon gerildi. İki kulübe arasında büyük bir tartışma yaşandı. Araya girenler ile tartışanlar aynı karede olunca ortalık bir anda karıştı.
Galatasaray'dan bir görevlinin, Praglı yetkiliye tekme attığı da görüldü. Praglı yetkili de karşılık verince gerginlik iyice büyüdü.
Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart saha içerisinde çıkmadı. Galatasaray Televizyonu'nun duyurduğu gelişme daha sonra UEFA resmi sitesindeki maç verilerine de yansıdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili özür diledi. Okan Buruk mücadele sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: