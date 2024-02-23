Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı



Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart saha içerisinde çıkmadı. Galatasaray Televizyonu'nun duyurduğu gelişme daha sonra UEFA resmi sitesindeki maç verilerine de yansıdı.