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Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı

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Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı

Galatasaray'ın 4-1 yenildiği Sparta Prag maçının son düdüğü sonrası ortalık karıştı, Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı

Sparta Prag - Galatasaray mücadelesinin hakemi Anthony Taylor son düdüğü çaldıktan hemen sonra saha içinde tansiyon gerildi. İki kulübe arasında büyük bir tartışma yaşandı. Araya girenler ile tartışanlar aynı karede olunca ortalık bir anda karıştı.

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Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı

Galatasaray'dan bir görevlinin, Praglı yetkiliye tekme attığı da görüldü. Praglı yetkili de karşılık verince gerginlik iyice büyüdü.

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Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı


Saha kenarının karışmasının ardından Okan Buruk'un da dahil olduğu itişmelerden sonra maçın hakemi Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart saha içerisinde çıkmadı. Galatasaray Televizyonu'nun duyurduğu gelişme daha sonra UEFA resmi sitesindeki maç verilerine de yansıdı.

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Sparta Prag Galatasaray maçının ardından saha karıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili özür diledi. Okan Buruk mücadele sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

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