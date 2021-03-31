BIST 1.392
DOLAR 8,25
EURO 9,74
ALTIN 453,11

SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi SN11, fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak etti.

SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etti. 

16
SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedildi.

26
SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

SpaceX'e ait Youtube hesabından fırlatma görüntüleri yayınlanan uzay aracı, çıktığı 10 kilometre yükseklikten fırlatma platformuna dönüş için alçalmaya başladığı sırada iletişimin kesildiği gözlenirken SpaceX sunucusu, kısa süre sonra denemenin başarısız olduğunu anons etti.

36
SpaceX'in Mars projesi Starship'in 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformundan yapılan fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak eden SN11 adlı uzay aracından önce SpaceX'in yaptığı 3 uçuş denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

46