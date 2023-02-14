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Sözün bittiği yer! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

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Sözün bittiği yer! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

İki büyük depremde Hatay’da göçük altında kalan Özel Harekat polisi Ahmet Elibol (46), Bucak'ta toprağa verildi. Yaralı kurtulduğu depremde 3 çocuğu ve eşini kaybeden polis memurunun eşi ise tekerlekli sandalye üzerinde eşinin tabutuna dokunması yürekleri dağladı.

Sözün bittiği yer! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremde Hatay’da göçük altında kalan Özel Harekat polisi Ahmet Elibol (46) ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Eşi Zehra Elibol ise enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

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Sözün bittiği yer! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

Elibol için Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Eşinin tabutuna tekerlekli sandalye üzerinden son kez dokunan kadının o anları ise yürekleri dağladı. 

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Sözün bittiği yer! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

Polisin annesi Rahime Elibol ise tabuta sarılarak ağladı. Diğer taraftan çiftin 3 çocuğu ise geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti.

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Sözün bittiği yer! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu
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