Söz'ün bittiği yer! Söz final bölümüyle ekranlara böyle veda etti

Final bölümünde neler oldu?

Yavuz ve Tim'i çok büyük bir görev bekliyor. Terör mensupları ile bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Tim üyeleri bu zorlu göreve doğru yürürken sevdiklerine veda ediyor. Çünkü gidip de dönmemek var. Terör unsurları da bu sırada sivilleri topluyor. Karşı çıkanları bir bir öldürüyorlar. Yaşlı, genç ayırt etmeden hepsini korkutarak cephaneliğe götürüyorlar. Ancak yaşananları gören bir genç yaşananları kameraya alıp sivilleri kalkan olarak kullanacaklarını bildiriyor.