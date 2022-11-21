Sözlü tartışma kavgaya dönüştü: Önce bıçakladı sonra bıçaklandı!
KONYA’da sokak üzerinde aralarında cüzdan çalınma meselesi olan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişinin birbirini bıçakladığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda İbrahim D., Bosna Hersek Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evine giderek ortak arkadaşları olan Cebrail Ö.’yü çağırdı. Eve gelen Cebrail Ö. masa üzerine içerisinde 4 bin lira para olan cüzdanını bıraktı.
Evde uyuyup kalan Cebrail Ö, uyandığında cüzdanının ve arkadaşlarının olmadığını fark etmesi üzerine polis merkezine giderek cüzdanının çalındığını belirtti ve evde bulunanlardan şikayetçi oldu.
Bıçakla yaralama olayı ise, bugün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi, Zerre Sokak üzerinde meydana geldi.
Dün cüzdanı çalınan Cebrail Ö., bugün akşam saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde aracıyla gezdiği sırada olay sırasında evde bulunan İbrahim D’nin 06 DH 572 plakalı aracını fark etti. Cebrail Ö., takip ettiği İbrahim D’nin aracını Zerre Sokak üzerinde durdurdu