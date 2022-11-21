Sözlü tartışma kavgaya dönüştü: Önce bıçakladı sonra bıçaklandı!

Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda İbrahim D., Bosna Hersek Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evine giderek ortak arkadaşları olan Cebrail Ö.’yü çağırdı. Eve gelen Cebrail Ö. masa üzerine içerisinde 4 bin lira para olan cüzdanını bıraktı.