Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 MEB açıklanıyor

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yani mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. 2020 sözleşmeki öğretmen mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav yerleri sorgulaması nasıl, nereden yapılacak?

Binlerce öğretmenin beklediği 2020 yılı sözlü sınav mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler. 2020 yılı mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak ve 22 Şubat'ta sona erecek. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sınav yerleri nasıl sorgulanır? 

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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak:  Öğretmen adaylarının mülakat yerleri 21 Ocak 2020 Salı günü MEB tarafından erişime açılacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler. 

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Sınav merkezleri henüz açıklanmasa da MEB’in aktardığı bilgilere göre gün içerisinde merkezlerin duyurulması bekleniyor.

Sözlü sınav yerleri için tıklayın...

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Mülakatlar ne zaman:  MEB bünyesinde görev almak isteyen öğretmenlerin katılacakları mülakatlar 5 Şubat 2020 ile 22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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