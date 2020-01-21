Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 MEB açıklanıyor
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yani mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. 2020 sözleşmeki öğretmen mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav yerleri sorgulaması nasıl, nereden yapılacak?
Binlerce öğretmenin beklediği 2020 yılı sözlü sınav mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler. 2020 yılı mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak ve 22 Şubat'ta sona erecek. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak: Öğretmen adaylarının mülakat yerleri 21 Ocak 2020 Salı günü MEB tarafından erişime açılacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler.
Sınav merkezleri henüz açıklanmasa da MEB’in aktardığı bilgilere göre gün içerisinde merkezlerin duyurulması bekleniyor.
Mülakatlar ne zaman: MEB bünyesinde görev almak isteyen öğretmenlerin katılacakları mülakatlar 5 Şubat 2020 ile 22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.