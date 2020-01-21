Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 MEB açıklanıyor

Binlerce öğretmenin beklediği 2020 yılı sözlü sınav mülakat yerleri bugün MEB tarafından açıklanacak. Adaylar sınav yerlerini “https://personel.meb.gov.tr/ “ adresinden öğrenebilecekler. 2020 yılı mülakat sınavı 5 Şubat'ta başlayacak ve 22 Şubat'ta sona erecek. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sınav yerleri nasıl sorgulanır?