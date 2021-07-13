Sözleri İbrahim Tatlıses'i kızdıracak! Mirasını bakın nereye bağışlayacak Aydemir Akbaş'tan itiraf: Aşk-ı Memnu yıldızıyla...

Verdiği beyanatları yerine getirsin: Galatasaray'ın yeni başkanıyla ilgili Akbaş "Burak Elmas ne yapacak, şampiyon olsak o parayı yine elin Afrikalısı'na Romeni'ne verecek, borcu ödeyecek mi? Borcu ödesin gelsin elini sıkayım. Ona şunu tavsiye ediyorum; kendisine değil Galatasaray'a çalışsın. Verdiği beyanatları yerine getirsin. Başarılı olması mümkün ama söylediklerinden saparsa kendi kaybeder. Genç ve dinamik oluşu önemli bir etken umarım başarılı olur. " diyerek düşüncelerini dile getirdi.