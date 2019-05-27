Söz final bölümünde bombayı patlattı sevilen oyuncuyu geri getirdi
Star TV ekranlarının reytinglerde zirveye oynayan Söz dizisi, 84. final bölümüyle birlikte diziden ayrılan usta ismi geri getirecek.
3 sezondur her Pazartesi geniş hayran kitlesine hitap eden Söz dizisi final yapıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik ve Aytaç Şaşmaz'ın bulunduğu dizinin bu akşam yayınlanacak olan final bölümünde ise izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaşacak.
Söz'ün sürprizlerle dolu büyük finali ile birlikte usta oyuncu Serhat Kılıç geri dönüyor. Dizide canlandırdığı ‘Çolak’ karakteriyle izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor. 42. bölümde ‘SÖZ’e veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek.
Serhat Kılıç kimdir?: Mustafa Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Malatyalıdır. Çocukluğu Ankara’da geçmiştir. 1994 yılında kazandığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1998 yılında bitirdi.
1998 yılında mezun olduktan sonra ilk profesyonel oyununu oynadı. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.