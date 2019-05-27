Söz final bölümünde bombayı patlattı sevilen oyuncuyu geri getirdi

3 sezondur her Pazartesi geniş hayran kitlesine hitap eden Söz dizisi final yapıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik ve Aytaç Şaşmaz'ın bulunduğu dizinin bu akşam yayınlanacak olan final bölümünde ise izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaşacak.