Söz dizisinin usta oyuncusuydu! Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Son olarak Söz dizisinde yer alan usta sanatçı Cengiz Sezici, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölüm nedeninin ise son zamanlarda yaşadığı nefes darlığı olduğu iddia ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Star Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Söz'ün usta oyuncusu olan Cengiz Sezici, dün akşam rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Usta isimden bu sabah ise acı haber geldi. Türk sinema ve tiyatro camiasının usta ismi Cengiz Sezici, hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Cengiz Sezici'nin ölüm nedeninin ise son zamanlarda yaşadığı nefes darlığı olduğu iddia edildi. Hem sinemada hem de tiyatrolarda gençlere örnek olmuş ve birçok genç öğrenci yetiştirmiş olan Sezici, sanat camiasını yasa boğdu.
Cengiz Sezici kimdir?
69 Yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Cengiz Sezici, 1950 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 1971 yılında tiyatro oyunlarında görev almaya başlayan 1977 yılında da çeşitli sinema ve dizil filmlerde roller almıştır.
Cengiz Sezici, Kış Çiçeği adlı sinema filmindeki rolü ile 1996 yılında 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü almıştır.