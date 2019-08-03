Söz dizisinin usta oyuncusuydu! Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Usta sanatçı Cengiz Sezici'nin ölüm nedeninin ise son zamanlarda yaşadığı nefes darlığı olduğu iddia edildi. Hem sinemada hem de tiyatrolarda gençlere örnek olmuş ve birçok genç öğrenci yetiştirmiş olan Sezici, sanat camiasını yasa boğdu.