Söz dizisinin savcı Derya'sı Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu evlendi

Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım.