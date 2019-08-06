Söz dizisi final yaptı Ateş'i canlandıran Eren Vurdem'in yeni işi belli oldu
Star TV ekranlarına bu sezon veda eden Söz dizisinin kadrosunda bulunan ünlü oyuncu Eren Vurdem, beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2009 yılında oyunculuğa adım atmasından itibaren milyonlarca kişinin hayranı olduğu biri haline gelen Eren Vurdem, son olarak Söz dizisinde rol almıştı. Vurdem, yeni dizi teklifleri almasına rağmen ilk olarak bir film ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Eren Vurdem, başrolü için Emre Kıvılcım ile anlaşılan Türkler Geliyor filminde rol alacak. Ayrıca Türkler Geliyor filminin yapımcılığını ise Diriliş'in yapımcısı Mehmet Bozdağ üstlenecek.
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Peki Eren Vurdem kimdir?: Vurdem, 7 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. Haliç Üniversitesi, Konservatuar, Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.
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İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.
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