Söz dizisi final yaptı Ateş'i canlandıran Eren Vurdem'in yeni işi belli oldu

2009 yılında oyunculuğa adım atmasından itibaren milyonlarca kişinin hayranı olduğu biri haline gelen Eren Vurdem, son olarak Söz dizisinde rol almıştı. Vurdem, yeni dizi teklifleri almasına rağmen ilk olarak bir film ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.