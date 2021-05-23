'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı
3 yıl önce evlenip sürpriz şekilde ayrılıp yeniden evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti doğum günü kutlaması yaptı.
20 Mayıs 1982 doğumlu olan şarkıcı Sinan Akçıl, ailesi ve eşi Burcu Kıratlı'nın düzenlediği sürpriz ile 39. yaş gününü kutladı. Akçıl, Bodrum'da sürpriz doğum günü sonrası kameraların karşısına geçti.
Akçıl, "Eskiden 'Genç kızların sevgilisi' diyorlardı şimdi 'Orta yaşlıların sevgilisi' olmasın" diyerek, espri yaptı.
Kıratlı, eşinin doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla da kutlamıştı. Düğün fotoğraflarını yayınlayan Burcu Kıratlı, "İyi ki doğdun ruh eşim... İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım" ifadelerini kullanmıştı.
Akçıl, eşinin doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hatırlatılınca, "Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani" şeklinde cevapladı.