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'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

3 yıl önce evlenip sürpriz şekilde ayrılıp yeniden evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti doğum günü kutlaması yaptı.

'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

20 Mayıs 1982 doğumlu olan şarkıcı Sinan Akçıl, ailesi ve eşi Burcu Kıratlı'nın düzenlediği sürpriz ile 39. yaş gününü kutladı. Akçıl, Bodrum'da sürpriz doğum günü sonrası kameraların karşısına geçti. 

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'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

Akçıl, "Eskiden 'Genç kızların sevgilisi' diyorlardı şimdi 'Orta yaşlıların sevgilisi' olmasın" diyerek, espri yaptı.

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'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

Kıratlı, eşinin doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla da kutlamıştı. Düğün fotoğraflarını yayınlayan Burcu Kıratlı, "İyi ki doğdun ruh eşim... İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım" ifadelerini kullanmıştı.

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'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

Akçıl, eşinin doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hatırlatılınca, "Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani" şeklinde cevapladı.

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