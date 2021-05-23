'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir' deyip Sinan Akçıl her şeyi açıkladı

Akçıl, eşinin doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hatırlatılınca, "Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani" şeklinde cevapladı.