Söylemezsem Olmaz sunucusu Seda Akgül hastanelik oldu! Paylaşımı korkuttu
Ünlü ekran sunucusu Seda Akgül, dün gece tüm sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hastanelik olduğunu duyuran Akgül, eklem ve baş dönmesi ile hastaneye yatırıldığını söyledi.
Kanal D'de Hakan Ural ile yaşadığı sorunlar sonrası, Beyaz TV'den ayrılan Ece Erken'in yerine 'Söylemezem Olmaz' programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül, hayranlarını korkuttu. Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dün gece hastaneye yatırıldığını belirtti.
Eklem ve baş dönmesi sebebiyle yatırıldığını belirten Seda Akgül, şu ifadelere yer verdi: "Bana dün akşam bebekler gibi bakan @cevrehastanesi ve sevgili dostum @gultenasicioglu‘na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve başdönmeai ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz"
Seda Akgül, Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı skandalının ortaya çıkmasından sonra, Söylemezsem Olmaz'da Bircan Bali ve Seren Serengil ile beraber program yapmaya başladılar.
Seda Akgül Kimdir?
Seda Akgül 17 Haziran 1971’de Ankara’da doğmuştur. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yaptı.