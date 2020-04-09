Söylemezsem Olmaz sunucusu Seda Akgül hastanelik oldu! Paylaşımı korkuttu

Eklem ve baş dönmesi sebebiyle yatırıldığını belirten Seda Akgül, şu ifadelere yer verdi: "Bana dün akşam bebekler gibi bakan @cevrehastanesi ve sevgili dostum @gultenasicioglu‘na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve başdönmeai ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz"