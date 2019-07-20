Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ayrılığı böyle duyurdu!

Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu. Çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz hafta evlilik kararı almışlardı.