Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ayrılığı böyle duyurdu!
Geçen hafta sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi alan ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Bircan Bali bu hafta ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinden ayrıldığını duyurdu.
Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu. Çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz hafta evlilik kararı almışlardı.
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Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
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Tektaş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Bali, paylaşımına, "Kabul" notunu düşmüştü. Çift, takipçilerinden tebrik yorumları almıştı.
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İkilinin evlenecekleri beklenirken çiftten kötü haber geldi. Bircan Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ömer Gezen ile ayrıldıklarını duyurdu.
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