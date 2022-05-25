Söylemezsem Olmaz şimdi de Murat Boz'un erkekliğine taktı! Çift cinsiyetli lafı skandal yarattı
Beyaz TV'nin zaman zaman akıl dışı iddiaları ile beyin yakan magazin programı Söylemezsem Olmaz bu kez de Murat Boz'un hayranlarını kızdırdı.
Beyaz TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'ın bugün ekrana gelen son bölümünde şarkıcı Murat Boz hakkında söylenenler yakışıklı şarkıcının hayranlarını kızdırdı. Yüzlerce hayranı derhal özür dileyin diye çağrıda bulundu. Peki Söylemezsem Olmaz'da Murat Boz hakkında neler söylendi?
Canlı yayınlanan ve magazin figürlerinin masaya yatırıldığı ve üzerine yorum yapıldığı program Söylemezsem Olmaz'da konu bu sabah dönüp dolaşıp Murat Boz'a geldi. Arto ilginç bir iddia ortaya attı ve diğerlerine 'Bir şey soracağım açıkça Murat Boz'un sağlık bri erkek olduğunu düşünüyor musunuz' dedi.
Hiçbir kızla görmedim, kaç yıldır kimseyle görünmüyor demesinin ardından Bircan Bali ve Serengil Arto'ya ne ima ediyorsun diye sordu.
Seren Serengil ise 'Ben yazın tatil yerinde onu gözlemledim. Hiç kafasını kaldırmıyor etrafına bakmıyor. Sadece kitabı ve ailesi onun için başka kimse yok diyerek sankli Arto'nun sözlerini doğruladı.