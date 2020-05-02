Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Bircan Bali fenalaştı 5 aylık hamile
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında aniden fenalaştı. Seren Serengil, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Beyaz TV'nin olaylı magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın dün yayımlanan yeni bölümünde 5 aylık hamile olan Bircan Bali, aniden fenalaştı. Bali'nin fenalaşması üzerine stüdyoya sağlık ekipleri geldi. Programın bir diğer sunucusu Seren Serengil'in korkusu ise yüzünden okundu.
Seren Serengil ile program sunan Bircan Bali, bir haber hakkında konuşurken kendini kötü hissetmeye başladı. Canlı yayında bir şey belli etmek istemeyen Bali, reklama gidilmesini istedi.
Bali, fenalaşınca kanalın önünde hazır bekleyen sağlıkçılar müdahale etti. Bali'nin tansiyonu ölçülürken kısa sürede panik yaşayan Seren Serengil ise canlı yayını bitirdi.
Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşım yapan Bircan Bali "Merak eden arayan soran herkese teşekkürler. Yayında başım döndü, gözlerim karardı o kadar. Şimdi iyiyim, bebek de iyi" dedi.