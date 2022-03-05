Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Bergen'in katili Halis Serbest'ten küfür şoku Belgin Saçılmışer kimdir?

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınına, Bergen filmiyle ilgili görüşlerini aktarmak için katılan 'Acıların kadını' Bergen'in eski eşi ve katili Halis Serbest, sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali'ye küfür etti. Daha önceki açıklamalarında da Bergen'i öldürdüğü için pişman olmadığını belirterek tepki toplayan Halis serbest, açıklamasını canlı yayında da yineledi ve ardından sunucuların tepki vermesi üzerine küfür edince telefon bağlantısından alındı.