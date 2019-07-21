Söylemezsem Olmaz araya girdi! Ece Erken'in tatil pozları sosyal medyayı salladı
Beyaz TV ekranlarında partneri Bircan Bali ile birlikte magazin programı sunan Ece Erken, 41 yaşında olmasına rağmen tatil pozlarındaki fit vücuduyla görenleri şaşırttı.
Serkan Uçar ile bir yıllık evliliğinden 'Eymen' isimli bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programının sezon finaline girmesini fırsat bilip tatile kaçtı. Erken'in teknedeki cesur paylaşımları ise takipçilerinden tam not aldı.
Birçok ünlünün tercih ettiği Bodrum'da tatilini sürdüren Ece Erken'in bu pozları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Erken, beyaz mini elbiseli paylaşımıyla, sporun faydalarını da bir kez daha göstermiş oldu.
Paylaşımlarını ilk başta Instagram'ın story kısmından atan Ece Erken, "Çocuklarla tekne turu, yoğun istek üzerine hikayede kalmasın, ortaya atıverdim" dedi.
Peki Ece Erken kimdir?: Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsunludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı.