Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti

ADANA'da kuyumcuyu soymaya gelen silahlı soyguncuyu dükkan sahibi ikna etti.

Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti - Sayfa 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu dükkanı soymaya gelen pompalı tüfekli soyguncuyu, dükkan sahibi emekli subay "Ben askerim benim de silahım var, gel vazgeç bu işten, sana yemek ısmarlayayım" diyerek ikna etti. Emekli subay daha sonra polise haber verdi. 

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Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli subay Hacı Ali Menekşe bir süre önce İbo Osman Caddesi'nde kuyumcu dükkanı açtı. Bugün saat 15.30 sıralarında elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi pompalı tüfeği doldur boşalt yapıp altınları istedi. 

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Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti - Sayfa 3

Menekşe ise bunun üzerine "Ben emekli subayım. Benim de silahım var, gel yapma bu işten vazgeç senin neye ihtiyacın var sana bir yemek ısmarlayayım" diyerek onu gasptan vazgeçirmeye çalıştı.

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Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti - Sayfa 4

Bunun üzerine kararsız kalan zanlı, gasp girişiminden vazgeçti. Menekşe bunun üzerine polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

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