Soyguncuyu 'gel yemek ısmarlayım' diyerek ikna etti
ADANA'da kuyumcuyu soymaya gelen silahlı soyguncuyu dükkan sahibi ikna etti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu dükkanı soymaya gelen pompalı tüfekli soyguncuyu, dükkan sahibi emekli subay "Ben askerim benim de silahım var, gel vazgeç bu işten, sana yemek ısmarlayayım" diyerek ikna etti. Emekli subay daha sonra polise haber verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli subay Hacı Ali Menekşe bir süre önce İbo Osman Caddesi'nde kuyumcu dükkanı açtı. Bugün saat 15.30 sıralarında elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi pompalı tüfeği doldur boşalt yapıp altınları istedi.
Menekşe ise bunun üzerine "Ben emekli subayım. Benim de silahım var, gel yapma bu işten vazgeç senin neye ihtiyacın var sana bir yemek ısmarlayayım" diyerek onu gasptan vazgeçirmeye çalıştı.
Bunun üzerine kararsız kalan zanlı, gasp girişiminden vazgeçti. Menekşe bunun üzerine polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.