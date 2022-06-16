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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Yazın gelmesiyle birlikte soluğu Yunanistan'da alan, ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, bronzlaşma konusunda ustalaşmış bir isim olan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor! Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı..

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, yazı Yunanistan'da açan, bronzlaşma konusunda ustalaşan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor! Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı..

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Eda Taşpınar, sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Eda Taşpınar’ın ismini sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Mini bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı

Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün mini bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Sık sık paylaşım yapıyor

Şimdilerde Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mykonos’da tatil yapan Eda Taşpınar, sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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