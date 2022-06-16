Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!

Ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, yazı Yunanistan'da açan, bronzlaşma konusunda ustalaşan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor! Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı..