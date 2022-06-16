Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın gizemli sevgilisi ifşa oldu!
Yazın gelmesiyle birlikte soluğu Yunanistan'da alan, ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, bronzlaşma konusunda ustalaşmış bir isim olan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor! Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı..
Ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, yazı Yunanistan'da açan, bronzlaşma konusunda ustalaşan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor! Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı..
Eda Taşpınar, sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Eda Taşpınar’ın ismini sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.
Mini bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı
Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün mini bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.
Sık sık paylaşım yapıyor
Şimdilerde Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mykonos’da tatil yapan Eda Taşpınar, sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.