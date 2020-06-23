Sosyetik güzel Eda Taşpınar soluğu İzmir'de aldı! 'Neşe dolu hayatım var'

Bisiklete bindiği bir fotoğrafı yayınlayan Eda Taşpınar, paylaşımına şu notu düştü: Hayatımdaki her mutlu anı ne kadar küçük olursa olsun, takdir etmeye çalışıyorum. Bir büyük mucizeyi bekleyerek hayatımı boşa harcamak yerine, önemli olan küçük anların farkına varıyorum. O küçük anlarla neşe dolu bir hayatım var.