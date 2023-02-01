Sosyeteyi şok eden ölüm! 24 yaşında Londra'daki evinde ölü bulundu! İntihar etmiş...
Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner ile iş insanı Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini devam ettirdiği İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinde ölü bulundu.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, iş insanı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.
Aslı Çetiner, Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aramış, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istemiş.
Leyla'nın arkadaşları, polis eşliğinde evine girince büyük bir şok yaşamış. Leyla evinde ölü bulunmuş.