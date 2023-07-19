Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

“Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği deniz dibi temizliğinin bu yılki temizliği Türkbükü Koyu'ndan başladı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği için 10 dalgıç sosyetenin gözde koyu olan Türkbükünde dalış yaptı.