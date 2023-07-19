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Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

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Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

Muğla’nın Bodrum içesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği sosyetenin gözbebeği Türkbükün’de başladı. Denizin dibinden çıkanları görenler ise hayret içerisinde kaldı.

Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

“Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği deniz dibi temizliğinin bu yılki temizliği Türkbükü Koyu'ndan başladı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği için 10 dalgıç sosyetenin gözde koyu olan Türkbükünde dalış yaptı.

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Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

Denizin dibini temizleyen dalgıçlar denizden sandalye, masa, otomobil lastiği, cam şişeler ve birçok katı katık denizin dibinden çıktı.

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Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

Türkbükü sahiline getirilen çöpleri gören vatandaşlar ise gözlerine inanamadı. Denizin dibinden 200 kilogram çöp çıkaran dalgıçlar sahilde çöpleri sergileyerek denize çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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Sosyetenin gözde koyu Türkbükünde deniz dibi temizliği! Çıkanlar sergilendi, vatandaşlar şoke oldu!

Bodrum’un tüm koylarını teker teker her hafta temizleyecek olan Bodrum Belediyesi tüm koyları çöpten arındırmayı planlıyor.

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