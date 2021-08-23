Sosyetenin en ünlü isimlerinden biri eşinin aldattığını 'drone'la görüntüledi
Sosyal medyada 'drone'lu ihanet haberi dalga dalga yayıldı... Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik bir kadının, kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını drone ile takibe aldığı ve tüm aldatma anlarını saniye saniye kaydettiği iddia edildi. .
Takvim'de yer alan bir habere göre, tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını drone ile takibe aldı. Eşinin tüm aldatma anlarını saniye saniye kaydettiren sosyetik isim evleri ayırdı.
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Haberde yer alan detaylara göre, evlilikleri örnek olarak gösterilen sosyetik çift, bu görüntülerden sonra boşanma noktasına geldi. Bir süredir araları limoni olan ve bu durumu ellerinden geldiğince saklamaya çalışan çiftin, sosyal medyaya bomba gibi düşen bu ihanet iddiasıyla, iyi göstermeye çalıştıkları evlilikleri bitme noktasına gelmiş!
Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan sosyetik kadının, kocasını bir otelin restoranında yabancı bir güzelle eğlenirken yakaladığı iddia edilen haberde, kocasını takibe aldığı ve bir drone ekibi kurduğu öne sürüldü.
Eşini drone ile takip ettiren sosyetik güzelin, restoranda eşini, yabancı bir güzel ile eğlenirken saniye saniye görüntülettiği detayına yer verildi.