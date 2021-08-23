Sosyetenin en ünlü isimlerinden biri eşinin aldattığını 'drone'la görüntüledi

Haberde yer alan detaylara göre, evlilikleri örnek olarak gösterilen sosyetik çift, bu görüntülerden sonra boşanma noktasına geldi. Bir süredir araları limoni olan ve bu durumu ellerinden geldiğince saklamaya çalışan çiftin, sosyal medyaya bomba gibi düşen bu ihanet iddiasıyla, iyi göstermeye çalıştıkları evlilikleri bitme noktasına gelmiş!





