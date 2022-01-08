Sosyetede rezalet büyüyor! 'Çocuğumu bu aileden kurtarın' diye yalvardı
Sosyetenin tanınmış isimleri Dikran Masis ve ailesi hakkında şok iddialar... Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna alkol içirip, kenevir koklattığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Masis'in eşi oğlunun bu ailenin elinden kurtarılması için yardım istedi.
Sosyete dünyasının ünlü simalarından Dikran Masis ve ailesi, eski damatları Şafak Susamcıoğlu’nun açtığı dava ile yine gündemde! 4 yaşındaki oğlunun annesi tarafından kötü alışkanlıklar edindirilmeye çalıştığını iddia edip savcılığa başvuran damat Susamcıoğlu, çıkan takipsizlik kararına isyan etti.
Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna alkollü içki içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu.
Davada önceki gün takipsizlik kararı çıktı. Savcılık, Alexandra Masis'in bir videoda oğluna içirdiği sıvının alkol olup olmadığının belli olmadığına kanaat getirip içeceğe 'renkli sıvı' dedi.
Eski damattan şoke eden iddialar
Eski damat Susamcıoğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na kötü muamele, hakaret, basit yaralama ve tehdit' suçlarının işlendiğini belirterek başvurdu. Eşinin sürekli alkol ve uyuşturucu kullandığını, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, 4 yaşındaki oğluna alkol tattırdığını, evde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ve kullandığı uyuşturucunun dumanını oğlunun yüzüne üflediğini iddia etti.