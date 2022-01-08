Sosyetede rezalet büyüyor! 'Çocuğumu bu aileden kurtarın' diye yalvardı

Eski damattan şoke eden iddialar

Eski damat Susamcıoğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na kötü muamele, hakaret, basit yaralama ve tehdit' suçlarının işlendiğini belirterek başvurdu. Eşinin sürekli alkol ve uyuşturucu kullandığını, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, 4 yaşındaki oğluna alkol tattırdığını, evde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ve kullandığı uyuşturucunun dumanını oğlunun yüzüne üflediğini iddia etti.