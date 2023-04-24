Sosyetede eski damada tehdit! 'Eğer çiçek, böcek, eroin konusunu açarsan seni böcek gibi ezerler"
Emlak Kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis’in 4 yaşındaki oğluna şarap içirip uyuşturucu koklattığı iddiasıyla açılan davada yeni gelişme. Dikran Masis'in avukatı Semin Şen'in, eski damat Şafak Susamcıoğlu'nu davadan vazgeçmesi için tehdit ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede şok suçlamalar yer aldı...
Sosyetenin tanınmış isimlerinden emlak kralı Dikran Masis’in kızı Alexandra Masis’in 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği, kenevir koklatıp, yüzüne esrar dumanı üflediği iddia edilmişti. Kızıyla ilgili başı dertte olan Dikran Masis'in, avukatı Semin Şen aracılığıyla kızının eski eşi Şafak Susamcıoğlu'nu tehdit ettiği ortala çıktı. Avukat hakkında dava açıldı. İşte sosyetenin konuştuğu Alexandra Masis skandalıyla ilgili son gelişmeler...
Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu'nun mahkemeye sunduğu, 4 yaşındaki oğluna şarap içirildiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Susamcıoğlu, eski eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu ancak Alexandra'nın İngilizce 'wine' (şarap) diyerek 4 yaşındaki oğluna içirdiği videoyu inceleyen savcılık, içirilenin alkol olmadığını, renkli bir sıvı olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti.
Karara itiraz eden Susamcıoğlu'nun eski eşinin uyuşturucu kullandığına yönelik şikayeti üzerine Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde rapor düzenlendi. Rapora göre Alexandra hakkında 'madde kullanım bozukluğu remisyonda' teşhisi konuldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi, Masis'in uyuşturucu tedavisinin başlatılmasına karar verdi.
Oğlunun velayetinin rapora rağmen hâlâ eski eşinde olduğunu söyleyen eski damat Susamcıoğlu, "Eski eşimin oğlumun yüzüne esrar üflediğini savcılığa ilettim. Kenevir bitkileri önünde ve uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflarıyla iddiamı kanıtladım. "Alexandra vücudundan uyuşturucuyu atmak için 45 gün kaçtı. Ancak devlet hastanesinde düzenlenen raporda uyuşturucu bağımlısı çıktı" açıklaması yapmıştı.