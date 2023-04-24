Sosyetede eski damada tehdit! 'Eğer çiçek, böcek, eroin konusunu açarsan seni böcek gibi ezerler"

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu'nun mahkemeye sunduğu, 4 yaşındaki oğluna şarap içirildiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Susamcıoğlu, eski eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu ancak Alexandra'nın İngilizce 'wine' (şarap) diyerek 4 yaşındaki oğluna içirdiği videoyu inceleyen savcılık, içirilenin alkol olmadığını, renkli bir sıvı olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti.