Sosyete kasabı Nusret Gökçe mekanların önünde beklemeleri için para dağıtıyor
Nusret Gökçe'nin Etiler ve Nişantaşı'ndaki mekanlarından birinin önünde oluşan kuyrukla ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Tuz serpme hareketiyle üne kavuşan ve sosyete kasabı olarak anılan Nusret Gökçe hakkında ortaya atılan iddia duyanların ağzını açık bıraktı.
Takipçi sayısıyla dünya starları ile yarışır hale gelen Nusret'in mekanlarından birinin önünde çekilen fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Bahsi geçen o fotoğrafta mekanın önünde vatandaşların kuyruğa girdiği ve içeriye girmek için sıra beklediği görünüyordu.
Fotoğraf karesiyle ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet magazin yazarı Orkun Ün, Nusret'in restoranlarının önündeki kuyrukta bekleyenlerin figüran olduğunu öne sürdü. Nusret'in dükkanları önünde oluşan kalabalıklara bir anlam veremediğini ve konuyu araştırdığını belirten Ün, şunları anlattı:
"Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum... İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...''