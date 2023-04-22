Sosyete güzeline uyuşturucu ticareti ve fuhuştan hapis cezası! Uyuşturucu almak için fuhuş yapmış
AVUSTRALYA sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan 27 yaşındaki Alexandra Moss, fuhuş ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılansosyetik güzelin cezası belli oldu.
Avustralya, bir dönem sosyetenin gözde isimlerinden olan 27 yaşındaki Alexandra Moss’u konuşuyor… Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Moss dün hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için Sydney’nin dışında kiraladığı evde uyuşturucu üreten ve bunun ticaretini yapan ve bunun yanı sıra da “pahalı bağımlılığını” finanse etmek için fuhuş yapmak zorunda kaldığını söyleyen Moss’a hapis cezası verildi. Genç kadın, yaptıklarından dolayı çok utandığını söyledi.
Hakim karşısına çıkan ve cep telefonundaki fotoğraflar ortaya çıkan 27 yaşındaki Moss, “Günde 1000 dolarlık uyuşturucu bağımlılığım vardı. O yüzden bu işe girdim” dedi.
Fotoğraflarda Moss’un torbalar dolusu kokain, esrar ve benzeri kimyasal uyuşturucu maddeleri gösterdiği ve bu sırada gülümseyerek poz verdiği de ortaya çıktı. Moss’un cep telefonundan çıkan fotoğraflarda uyuşturucu maddeler ile poz verdiği görülüyor.
Moss’un arkadaşları ve “müşterileriyle” yaptığı yazışmalar da ifşa oldu. 2020 yılının Aralık ayından Nisan ayının 2021 yılına kadar uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf eden kadının evinden kilolarca uyuşturucu çıktığı da açıklandı.