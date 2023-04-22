Sosyete güzeline uyuşturucu ticareti ve fuhuştan hapis cezası! Uyuşturucu almak için fuhuş yapmış

Avustralya, bir dönem sosyetenin gözde isimlerinden olan 27 yaşındaki Alexandra Moss’u konuşuyor… Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Moss dün hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için Sydney’nin dışında kiraladığı evde uyuşturucu üreten ve bunun ticaretini yapan ve bunun yanı sıra da “pahalı bağımlılığını” finanse etmek için fuhuş yapmak zorunda kaldığını söyleyen Moss’a hapis cezası verildi. Genç kadın, yaptıklarından dolayı çok utandığını söyledi.