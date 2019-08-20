Sosyete güzeli Eda Taşpınar ünlü olmadan önce bakın ne yapıyormuş
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü ikoncan Eda Taşpınar'ın ilk çalışma hayatında yaptığı mesleği herkesin midesini bulandırdı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ikoncan Eda Taşpınar, verdiği bir röportajda hayatında ilk kez sahne arkasında çalıştığını söylerken yaptığı iş herkesin midesini bulandırdı.
1998'de London College of Fashion'ı bitiren cesur model Eda Taşpınar, son verdiği röportajda başta Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söyledi. Fakat stajyer olduğu sırada yaptığı iş hasta mankenlerle alakalı olunca ne kadar zor olduğu ortaya çıktı.
Taşpınar, staj dönemi boyunca kusan mankenlerin saçını tuttuğunu ve onların kıyafetlerini temizlediğini şu cümlelerle anlattı:
"Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum."