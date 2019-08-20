Sosyete güzeli Eda Taşpınar ünlü olmadan önce bakın ne yapıyormuş

1998'de London College of Fashion'ı bitiren cesur model Eda Taşpınar, son verdiği röportajda başta Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söyledi. Fakat stajyer olduğu sırada yaptığı iş hasta mankenlerle alakalı olunca ne kadar zor olduğu ortaya çıktı.