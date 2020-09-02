Sosyete gelini Yasemin Özilhan'dan sevindiren haber geldi
Doktorlar dizisi ile ünlenip sosyeteye gelin olan Yasemin Özilhan'dan müjdeli haber geldi
Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuştu. Son zamanlarda iş insanı eşi İzzet Özilhan ile kötü zamanlar geçirmesiyle magazin gündeminde uzun süre konuşulan Yasemin Özilhan'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.
2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.
Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor. Ben de bu temenniye katılıyor ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum.
Askılı atleti şaşırtmıştı: Özilhan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı. Her daim şık ve kaliteli giyim tarzıyla öne çıkan Yasemin Özilhan bu kez 'askılı bir atletle' görüldü.