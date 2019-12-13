Sosyete gelini Yasemin Özilhan Mucize Doktor'a damga vurdu
Ünlü işadamı Tuncay Özilhan'ın oğlu ile evlenip sosyeteye transfer olan Yasemin Özilhan, yıllar sonra bir dizide konuk oyuncu oldu. FOX TV'deki Mucize Doktor'da rol alan Yasemin Özilhan diziye damga vurdu. Sosyal medyada ise herkes Doktorlar dizisindeki partneri Kutsi'ye laf çarptı.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'a, uzun yıllar oyunculuğa ara veren, Doktorlar dizisinin ardından evlenerek mağaza açan Yasemin Özilhan katıldı. Ünlü işadamı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan yıllardır ekrandan uzaktı. Sosyetenin en önemli isimlerinden biri haline gelen Yasemin Özilhan, evliliği sonrasında ilk kez bir dizide boy gösterdi. Mucize Doktor dizisinin 14. bölümüne konuk olan Yasemin Özilhan gündeme oturdu.
Yasemin Özilhan, seneler önce Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle Mucize Doktor'a dahil oldu. Sosyal medya hesabı Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine ''doktorela'' etiketiyle yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları yaşadığı heyecanı da Twitter hesabından paylaştı.
Doktorlar dizisindeki partneri Kutsi'yi unutmayan sosyal medya kullanıcıları, seneler önce dizideki partneri Kutsi'nin rol gereği Doktor Ela'yı nikah masasında terk edip gitmesini unutmadı ve paylaşımlarında yer verdi.
Mucize Doktor'un yeni bölümde, kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için hastaneye gelen Doktor Ela ile Ferman arasında soğuk rüzgarlar esiyor.