Sosyete gelini Yasemin Özilhan Mucize Doktor'a damga vurdu

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'a, uzun yıllar oyunculuğa ara veren, Doktorlar dizisinin ardından evlenerek mağaza açan Yasemin Özilhan katıldı. Ünlü işadamı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan yıllardır ekrandan uzaktı. Sosyetenin en önemli isimlerinden biri haline gelen Yasemin Özilhan, evliliği sonrasında ilk kez bir dizide boy gösterdi. Mucize Doktor dizisinin 14. bölümüne konuk olan Yasemin Özilhan gündeme oturdu.