Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Özilhan, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, takipçilerinden gelen soruları yanıt verdi.
Korona döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan ünlü isim, hakkında merak edilenleri açıkladı. İşte Yasemin Özilhan'la ilgili merak edilen sorular ve cevapları:
- Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?
Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...
- Menemen soğanlı mı, soğansız mı?
Soğansız tabii ki!