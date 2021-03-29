BIST 1.393
DOLAR 8,19
EURO 9,65
ALTIN 451,10

Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek

Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Özilhan, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, takipçilerinden gelen soruları yanıt verdi.

111
Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek

Korona döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan ünlü isim, hakkında merak edilenleri açıkladı. İşte Yasemin Özilhan'la ilgili merak edilen sorular ve cevapları:

211
Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek

- Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

311
Sosyete gelini Yasemin Özilhan fit vücudunun sırrını verdi hem de 3 öğün yiyerek

- Menemen soğanlı mı, soğansız mı?

Soğansız tabii ki!

411