Sosyal yardım desteklerinde büyük değişim! Teklifi kabul etmeyenler yandı...

1 YIL SÜREYLE KESİLECEK

Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanan kişiler arasından 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olanlar İŞKUR'a bildirilecek.

İŞKUR'a bildirilen kişiler için iş gücü piyasasına yönelik yönlendirme ve iş bulma süreçleri uygulanacak. İşe yönlendirmeyi kabul etmeyen, yönlendirme yapılmasına rağmen iş görüşmesine gitmeyen ya da kendisine sunulan işi kabul etmeyen kişilerin sosyal yardım ödemeleri 12 ay süreyle durdurulacak.