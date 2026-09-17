Sosyal yardım desteklerinde büyük değişim! Teklifi kabul etmeyenler yandı...
Sosyal yardımlarda yeni dönem başlıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle, çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR'a yönlendirilecek. İş teklifini reddeden veya görüşmeye gitmeyenlerin yardımları kesilecek. İşte detaylar...
Sosyal yardımlarda yeni dönem başlıyor. Son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir kez yararlanan, 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olan kişiler İŞKUR'a bildirilecek. Bu kişiler, iş gücü piyasasına yönlendirilecek.
Yeni uygulama kapsamında işe yönlendirmeyi kabul etmeyen, yönlendirme sonrasında iş görüşmesine gitmeyen veya kendisine sunulan iş teklifini kabul etmeyen kişilerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
YAKLAŞIK 4 MİLYON HANE SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANIYOR
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın haberine göre, 2025 yılında sosyal yardım harcamalarının toplamı 587,1 milyar liraya ulaştı. Sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı ise yaklaşık 4 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu yardımlardan yaklaşık 15 milyon kişi faydalanıyor.
Sosyal destekler kapsamında 2025 yılında yaklaşık 8,2 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılandı.
Sosyal yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yürütülüyor. Yardımlardan yararlanabilmek için farklı destek programlarına göre çeşitli şartlar bulunuyor. Temel kriterlerden biri ise hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin belirlenen sınırın altında olması.
Bu kapsamda kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Söz konusu tutar bugün itibarıyla 9 bin 358 lira seviyesinde bulunuyor.
İŞKUR'A BİLDİRİLECEKLER
Sosyal yardımlarla ilgili yeni düzenlemenin çerçevesi, 2027-2029 döneminin ekonomi yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer aldı.
Yeni uygulamanın önemli adımlarından biri ise İŞKUR tarafından yayımlanan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilme İşlemleri Genelgesi oldu.
Genelgeyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İŞKUR sistemine kaydedilen çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarına sunulacak hizmetlerin yeniden belirlenmesi amaçlanıyor.
1 YIL SÜREYLE KESİLECEK
Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanan kişiler arasından 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olanlar İŞKUR'a bildirilecek.
İŞKUR'a bildirilen kişiler için iş gücü piyasasına yönelik yönlendirme ve iş bulma süreçleri uygulanacak. İşe yönlendirmeyi kabul etmeyen, yönlendirme yapılmasına rağmen iş görüşmesine gitmeyen ya da kendisine sunulan işi kabul etmeyen kişilerin sosyal yardım ödemeleri 12 ay süreyle durdurulacak.