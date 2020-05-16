Sosyal mesafeye havuz makarnası çözümü şaşırttı!
Almanya'da bir kafe müşterilerin sosyal mesafesini korumak için değişik bir çözüm üretti.Ülkenin kuzeydoğusundaki bir Alman kafesi, yeniden açıldıktan sonra sosyal mesafeyi korumak için yaratıcı bir çözüm buldu.
Almanya'da 14 Mayıs 2020 itibariyle, ülkede 7.928 ölüm ve yaklaşık 150.300 iyileşme ile 174.948 vaka bildirildi. Ancak artık Avrupa ülkeleri yavaş yavaş yeniden canlanmaya başlıyor.
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Almanya'da “Café Rothe Schwerin"nin sahibi Jacqueline Rothe, fazladan yol kat etti ve müşterilerin mesafelerini koruduğundan emin olmak için ustaca bir fikir buldu.
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İşletme, müşterilerin sosyal mesafalerini korumalarına yardımcı olmak için şapkalarına bağlı havuz makarnası kullanıyor!
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Kafenin sahibi Rothe bunun sadece kafenin yeniden açılması için bir kerelik bir etkinlik olduğunu ve konukların şapkalarını düzenli olarak giymediğini açıkladı.
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